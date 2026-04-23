Aktienrückkäufe

Der Vorstand von T-Mobile US hat eine Erhöhung des Shareholder-Return-Programms genehmigt.

Der Vorstand von T-Mobile US hat eine Erhöhung des Shareholder-Return-Programms um 3,6 Milliarden Dollar genehmigt. Die Gesamthöhe des Programms, das bis Ende dieses Jahres läuft, beträgt nun 18,2 Milliarden Dollar, wie die Tochter der Deutschen Telekom mitteilte. Das Programm ermöglicht es dem Unternehmen, Aktienrückkäufe durchzuführen. Der für Rückkäufe verfügbare Betrag werde um alle Dividenden reduziert, die T-Mobile im Laufe des Jahres ausschütte, teilte das Unternehmen mit.

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Die T-Mobile US-Aktie notierte im nachbörslichen NASDAQ-Handel am Donnerstag 0,26 Prozent höher bei 194,57 US-Dollar.

Dow Jones Newswires