ABB-Aktie dreht ins Minus: ABB will Aktien für bis zu 3 Milliarden Dollar zurückkaufen

Wie die ABB Ltd mitteilte, sollen eigene Anteile im Wert von bis zu 3 Milliarden US-Dollar erworben werden. Im vorherigen Programm hatte der Konzern Aktien für rund 3,1 Milliarden Dollar gekauft. Die Anteile sollen ab April bis zur nächsten Hauptversammlung 2023 erworben werden.

ABB-Aktien zogen am Freitag an der Schweizer Börse SIX zunächst klar an. Im Handelsverlauf wechseln sie jedoch die Richtung und verlieren nun zeitweise 0,22 Prozent auf 32,02 Franken.

ZÜRICH (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)

Bildquellen: ABB