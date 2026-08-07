Infineon kauft bis zu drei Millionen eigene Aktien zurück - Aktie springt an

Aktienrückkauf bei Infineon

10.08.26 15:55 Uhr

Infineon startet heute sein drittes Aktienrückkaufprogramm seit Herbst 2025. Bis zu drei Millionen eigene Aktien sollen über XETRA erworben werden.

• Analysten bleiben optimistisch für die Infineon-Aktie, mit Kaufempfehlungen und Kurszielen zwischen 85 und 102 Euro, während die Aktie vorbörslich leicht zulegt.

• Das Programm ist das dritte seit Herbst 2025, mit strikten Regeln für Kaufpreis, Tagesvolumen und Dauer, basierend auf einem Beschluss der Hauptversammlung bis 2028.

• Infineon startet ein neues Rückkaufprogramm von bis zu 3 Millionen Aktien mit einem Budget von 225 Millionen Euro, das vom 10. August bis 13. November 2026 läuft, gesteuert von einer unabhängigen Bank.

Vorstand und Aufsichtsrat von Infineon winken neues Rückkaufprogramm durch

Ein unabhängiges Kreditinstitut steuert Tempo und Umfang der Käufe eigenständig

Analysten bleiben mehrheitlich optimistisch gestimmt

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Der Halbleiterkonzern Infineon Technologies legt nach: Über die Börse will das Unternehmen bis zu drei Millionen eigene Papiere zurückkaufen. Das maximale Budget liegt bei 300 Millionen Euro. Damit geht das bisher umfangreichste Rückkaufpaket einer Serie an den Start, die der Konzern im Herbst 2025 angestoßen hat.

Drittes Programm seit Herbst 2025

Den Beschluss für das Rückkaufprogramm trafen Vorstand und Aufsichtsrat am 17. Juli 2026. Im Vertrag mit der ausführenden Bank wurde das Budget für die anstehende Runde dann allerdings auf 225 Millionen Euro gedeckelt, wie aus einer offiziellen Mitteilung hervorgeht. Der Erwerb läuft vom 10. August bis spätestens 13. November 2026 ausschließlich über das Handelssystem XETRA der Frankfurter Börse.

Infineon setzt damit eine Reihe fort, die im September 2025 begann: Damals holte der Konzern bis Mitte November 750.000 Aktien für maximal 37 Millionen Euro zurück. Zwischen Ende Februar und Anfang März 2026 folgte die zweite Runde. Hier flossen effektiv 177,74 Millionen Euro bei einem Durchschnittskurs von 44,43 Euro je Anteilsschein. Das neue Programm stellt die beiden Vorläufer beim maximalen Volumen in den Schatten.

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Strikte Regeln für den Ablauf

Als rechtliches Fundament dient ein Beschluss der Hauptversammlung vom 16. Februar 2023. Dieser erlaubt es Infineon, bis zum 15. Februar 2028 eigene Anteile im Umfang von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals zu erwerben. Bei den Preisen gelten klare Leitplanken: Der Kaufpreis darf höchstens 10 Prozent über und nicht mehr als 20 Prozent unter dem Eröffnungskurs der XETRA-Auktion des jeweiligen Handelstages liegen. Zudem ist ein fester Abschlag auf den durchschnittlichen Volumenpreis der Rückkaufperiode vorgeschrieben. Auch beim Tagestempo gibt es ein Limit: Mehr als 25 Prozent des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der vorangegangenen 20 Börsentage dürfen nicht im Einkaufskorb landen.

Umgesetzt wird die Transaktion von einem unabhängigen Kreditinstitut. Die Bank entscheidet völlig eigenständig über Timing und Stückzahlen, ohne dass Infineon Zugriff auf die Orderbücher nimmt. Gedacht sind die Aktien ausnahmslos für Belegschaftsprogramme.

Analysten sehen weiter Potenzial für die Infineon-Aktie

Am Markt stößt der Anteilsschein weiterhin auf viel Zuspruch: Die Infineon-Aktie wird weiter mehrheitlich zum Kauf empfohlen. In der vergangenen Woche bekräftigte etwa Goldman Sachs die Kaufempfehlung mit einem Ziel von 91 Euro.

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Auch Bernstein und die Deutsche Bank zeigen sich weiterhin bullish für die Aktie. Bernstein hat ein Kursziel von 102 Euro vergeben, Johannes Schaller von der Deutschen Bank sieht das Papier bei 85 Euro.

Die Infineon-Aktie legt via XETRA zeitweise um 2,48 Prozent auf 63,62 Euro zu.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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