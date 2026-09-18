Daimler Truck startet zweite Rückkauf-Tranche am Montag - Aktie schwächer
Die Daimler Truck Holding wird am kommenden Montag mit der angekündigten zweiten Tranche des im März begonnenen Aktienrückkaufs starten.
Werte in diesem Artikel
Die Tranche wird wie bekannt ein Volumen von bis zu 1,1 Milliarden Euro haben, und die Rückkäufe werden bis Ende Juni 2027 über die Bühne gebracht, wie der Nutzfahrzeughersteller jetzt mitteilte.
Im Rahmen der ersten Tranche waren bis einschließlich Mittwoch knapp 7,16 Millionen eigene Aktien für insgesamt rund 300 Millionen Euro an der Börse gekauft worden. Das gesamte laufende Aktienrückkaufprogramm hat ein Gesamtvolumen von maximal 2 Milliarden Euro und soll bis spätestens 15. März 2028 abgeschlossen werden.
Die Daimler Truck-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 0,63 Prozent tiefer bei 43,97 Euro.
DJG/rio/ros
Dow Jones Newswires
Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Daimler Truck AG, Robert Way / Shutterstock.com