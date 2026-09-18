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Aktienrückkauf

Daimler Truck startet zweite Rückkauf-Tranche am Montag - Aktie schwächer

Daimler Truck startet zweite Rückkauf-Tranche am Montag - Aktie schwächer

Die Daimler Truck Holding wird am kommenden Montag mit der angekündigten zweiten Tranche des im März begonnenen Aktienrückkaufs starten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
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Die Tranche wird wie bekannt ein Volumen von bis zu 1,1 Milliarden Euro haben, und die Rückkäufe werden bis Ende Juni 2027 über die Bühne gebracht, wie der Nutzfahrzeughersteller jetzt mitteilte.

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Im Rahmen der ersten Tranche waren bis einschließlich Mittwoch knapp 7,16 Millionen eigene Aktien für insgesamt rund 300 Millionen Euro an der Börse gekauft worden. Das gesamte laufende Aktienrückkaufprogramm hat ein Gesamtvolumen von maximal 2 Milliarden Euro und soll bis spätestens 15. März 2028 abgeschlossen werden.

Die Daimler Truck-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 0,63 Prozent tiefer bei 43,97 Euro.

DJG/rio/ros

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Daimler Truck AG, Robert Way / Shutterstock.com

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16.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
09.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
08.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
27.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen DZ BANK

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