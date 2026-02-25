DAX25.195 +0,1%Est506.189 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 +1,9%Nas23.152 +1,3%Bitcoin58.178 +1,1%Euro1,1798 -0,1%Öl70,36 -0,9%Gold5.188 +0,4%
Aktienrückkauf

Deutsche Bank-Aktie etwas fester: Rückkaufprogramm beginnt

26.02.26 11:14 Uhr
Deutsche Bank-Aktie legt leicht zu: Kurspflege - Deutsche Bank startet Aktienrückkauf | finanzen.net

Die Deutsche Bank setzt ihr angekündigtes Aktienrückkaufprogramm um.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,78 EUR 0,19 EUR 0,60%
Aktie kaufen

Wie die Deutsche Bank mitteilte, startet das Programm im Volumen von 1,0 Milliarden Euro am Donnerstag.

Die Aktie der Deutschen Bank zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 1,11 Prozent fester bei 30,94 Euro.

DOW JONES

