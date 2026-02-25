Aktienrückkauf

Die Deutsche Bank setzt ihr angekündigtes Aktienrückkaufprogramm um.

Wie die Deutsche Bank mitteilte, startet das Programm im Volumen von 1,0 Milliarden Euro am Donnerstag.

Wer­bung Wer­bung

Die Aktie der Deutschen Bank zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 1,11 Prozent fester bei 30,94 Euro.

DOW JONES