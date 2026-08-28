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Aktienrückkauf

Mercedes-Benz-Aktie wenig bewegt: Startschuss für Milliarden-Rückkaufprogramm am Dienstag

Mercedes-Benz-Aktie wenig bewegt: Startschuss für Milliarden-Rückkaufprogramm am Dienstag

Mercedes-Benz startet am Dienstag ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 1 Milliarde Euro.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
47.09 EUR 0.54 EUR 1.15 %
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Im Zeitraum vom 1. September 2026 bis zum 6. April 2027 will der Autokonzern bis zu 58 Millionen eigene Aktien über die Börse oder über ein multilaterales Handelssystem erwerben, wie Mercedes-Benz mitteilte. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden.

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Mit diesem Schritt steigt der Gewinn der verbleibenden Aktien und damit in der Theorie auch der Kurs. Aktienrückkäufe gelten daher als kursstützend. Sie werden von Unternehmen gerne genutzt, um einen Teil der Gewinne an Aktionäre weiterzugeben. Anders als eine Dividende wirkt sich der Schritt aber indirekt aus.

Das Rückkaufprogramm war von der Hauptversammlung im Mai vergangenen Jahres abgesegnet worden.

Mercedes-Benz-Aktie wegen Branchenkrise unter Druck

Der Autobauer hatte erst Anfang Juni ein Aktienrückkaufprogramm über zwei Milliarden Euro abgeschlossen. Dabei wurden knapp 38 Millionen eigene Anteile erworben. Der Durchschnittspreis lag bei etwas mehr als 53 Euro. Die Mercedes-Benz-Papiere stehen wegen der Branchenkrise wie die der Konkurrenten BMW und Volkswagen auch stark unter Druck. Der Kurs des Stuttgarter Autobauers sackte im bisherigen Jahresverlauf um etwas mehr als ein Fünftel ab. Mercedes-Benz ist an der Börse derzeit rund 45 Milliarden Euro wert.

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Im XETRA-Handel am Montag zeigt sich die Mercedes-Benz-Aktie von ihrer schwächeren Seite: Zeitweise steht ein knappes Plus von 0,07 Prozent auf 46,98 Euro an der Kurstafel.

DOW JONES / dpa-AFX

Bildquellen: Roberto Machado Noa/LightRocket via Getty Images, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Aktuelle Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News

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DatumRatingAnalyst
27.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen DZ BANK
14.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
03.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG

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