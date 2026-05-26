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Aktienrückkauf

Siemens Healthineers-Aktie gewinnt: Bis zu 230 Millionen Euro für eigene Anteile

27.05.26 09:22 Uhr
Siemens Healthineers-Aktie fester: Konzern kauft bis zu 14 Millionen Aktien zurück | finanzen.net

Siemens Healthineers startet am 1. Juni den beschlossenen Aktienrückkauf. Bis Ende Januar sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 230 Millionen Euro erworben werden.

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Der am 21. Mai beschlossene Aktienrückkauf von Siemens Healthineers beginnt am 1. Juni. Bis spätestens zum 29. Januar kommenden Jahres will der DAX-Konzern eigene Aktien im Wert von bis zu 230 Millionen Euro zurückkaufen, maximal jedoch 14 Millionen Stückaktien. Die zurückgekauften Aktien sollen den weiteren Unternehmensangaben zufolge vornehmlich für Vergütungs- beziehungsweise Belegschaftsaktienprogrammen verwendet werden.

Die Siemens Healthineers-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,95 Prozent höher bei 34,95 Euro.

DJG/brb/ros

DOW JONES

Bildquellen: testing / Shutterstock.com, Siemens AG

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