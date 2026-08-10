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Aktienrückkaufprogramm

Aktie im Blick: Santander plant Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar

Aktie im Blick: Santander plant Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar

Banco Santander plant ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 1,825 Milliarden Euro. Der Rückkauf soll am 24. August beginnen und Anfang Januar 2027 enden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
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Banco Santander will ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 1,825 Milliarden Euro auflegen, um das Grundkapital zu reduzieren. Im Rahmen des Rückkaufprogramms könnte je nach durchschnittlichem Kaufpreis bis zu 1,47 Milliarden eigene Aktien erworben werden, teilte die spanische Bank mit. Der Rückkauf werde am 24. August 2026 beginnen und laufe bis zum 8. Januar 2027.

DOW JONES

Bildquellen: Shutterstock / MacroEcon, JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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03.08.26 Santander Buy UBS AG
28.07.26 Santander Outperform RBC Capital Markets
27.07.26 Santander Buy Deutsche Bank AG
23.07.26 Santander Buy Deutsche Bank AG
22.07.26 Santander Halten DZ BANK