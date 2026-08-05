Deutsche Telekom-Aktie klettert: Wachstum zieht an - Prognose für Barmittel steigt

Aktienrückkaufprogramm

06.08.26 08:36 Uhr

Die Deutsche Telekom hat im zweiten Quartal weiter vom Wachstum der US-Tochter profitiert und ihren Barmittel-Ausblick für das Gesamtjahr leicht angehoben.

Konzern-Chef Tim Höttges erwartet hier nun einen freien Mittelzufluss (Free Cashflow AL) von rund 20 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern Deutsche Telekom am Donnerstag in Bonn mitteilte. Zuvor hatte die Prognose für diesen Wert bei mehr als 19,8 Milliarden Euro gelegen. Grund ist, dass die US-Tochter ihre Prognose zuvor auch leicht angehoben hatte. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda AL) werden auf Basis konstanter Wechselkurse weiter rund 47,5 Milliarden Euro angepeilt.

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Im zweiten Quartal verbesserte sich der Umsatz um etwas mehr als vier Prozent auf rund 29,9 Milliarden Euro. Dies liegt im Rahmen der Markterwartungen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) kletterte um 7,5 Prozent auf 11,8 Milliarden Euro. Experten hatten hier einen Tick weniger erwartet. Unter dem Strich verdiente der Konzern mit rund 2,5 Milliarden Euro rund sechs Prozent weniger als im Vorjahr. Hauptgrund für den Gewinnrückgang waren Integrationskosten für UScellular bei T-Mobile US.

Deutsche Telekom weitet Aktienrückkaufprogramm deutlich aus

p> Die Telekom will wegen des zuletzt schwachen Aktienkurses im laufenden Jahr deutlich mehr eigene Anteile am Markt zurückkaufen als bislang geplant. Das Aktienrückkaufprogramm in diesem Jahr werde um 3 auf 5 Milliarden Euro aufgestockt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bonn mit. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Telekom eigene Aktien für rund 1,2 Milliarden Euro zurückgekauft.

Deutsche Telekom-Aktie fest nach Zahlen und Aktienrückkauf

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p> Die Aktien der Deutschen Telekom haben am Donnerstag im vorbörslichen Handel mit einem klaren Kursanstieg auf Geschäftszahlen und mehr Aktienrückkäufe reagiert. Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die Telekom-Aktie zeitweise 2,51 Prozent höher bei 28,14 Euro. Damit würden sie den Vortagesverlust im Xetra-Handel von rund anderthalb Prozent mehr als wettmachen und sich dem höchsten Stand seit Mitte Juni bei 28,55 Euro nähern.

Im zweiten Quartal profitierte die Telekom weiter vom Wachstum der US-Tochter T-Mobile US und erhöhte ihren Barmittel-Ausblick für das Gesamtjahr. Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz um gut vier Prozent nach oben. Dies liegt im Rahmen der Markterwartungen. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda AL) legte um 7,5 Prozent zu. Experten hatten hier einen Tick weniger erwartet. Das Unternehmen weitet zudem das Aktienrückkaufprogramm deutlich aus.

/err/zb

BONN (dpa-AFX)