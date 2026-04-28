Aktienrückkaufprogramms

Der im DAX notierte Betreiber des Online-Marktplatzes ImmoScout24 ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2026 gestartet.

Dank einer anhaltend hohen Nachfrage nach digitalen Abonnements im Professional- und Private-Segment konnte das Unternehmen Scout24 Umsatz und Gewinn im ersten Quartal deutlich steigern.

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Kräftiges Plus bei Umsatz und Marge

Der Konzernumsatz kletterte im Vorjahresvergleich um fast 14 Prozent auf 179,6 Millionen Euro. Besonders profitierte Scout24 dabei von einem Kundenzuwachs im deutschen Kernmarkt. Auch auf der Ergebnisseite legte das Unternehmen kräftig zu: Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) stieg um 15 Prozent auf 107,9 Millionen Euro, was einer verbesserten Marge von 60,1 Prozent entspricht. Unter dem Strich stand ein Nachsteuergewinn von 68,5 Millionen Euro - ein sattes Plus von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Aktienrückkaufprogramm wird deutlich aufgestockt

Parallel zu den Geschäftszahlen kündigte Scout24 eine Ausweitung seiner Aktienrückkäufe an. Direkt im Anschluss an die nahezu ausgeschöpfte erste Tranche soll eine zweite Phase starten. Damit erhöht sich das gesamte Kaufpreisvolumen für das laufende Jahr auf bis zu 350 Millionen Euro (zuvor 100 Millionen Euro).

Prognose bestätigt, Aktie steigt

Finanzchef Martin Mildner sieht den Konzern voll auf Kurs und bestätigte die Ziele für das Gesamtjahr 2026. Wegen der positiven Fundamentaldaten und der Aktionärs-freundlichen Rückkäufe steigt die Scout24-Aktie im Frankfurt-Handel am Morgen mehr als sechs Prozent.

Dow Jones und dpa (AFX)