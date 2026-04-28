DAX23.973 -0,2%Est505.819 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7900 +1,3%Nas24.652 -0,1%Bitcoin65.258 +0,2%Euro1,1698 -0,1%Öl117,6 +5,7%Gold4.541 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 BASF BASF11 Allianz 840400 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX stabil -- Wall Street uneins -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- TUI, Micron, ITM Power, BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ausblick: MasterCard gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: MasterCard gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
T-Mobile US beflügelt auch die Deutsche Telekom-Aktie: Zahlen über den Erwartungen und höhere Prognose T-Mobile US beflügelt auch die Deutsche Telekom-Aktie: Zahlen über den Erwartungen und höhere Prognose
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienrückkaufprogramms

Scout24-Aktie hebt ab: Konzern glänzt mit Gewinnsprung und weitet Aktienrückkauf massiv aus

29.04.26 16:57 Uhr
Zahlen-Hammer in München! Warum Scout24 jetzt die Millionen-Schleusen öffnet | finanzen.net

Der Internetportal-Betreiber Scout24 hat im ersten Quartal dank einer hohen Kundennachfrage Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
70,20 EUR 2,05 EUR 3,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Finanzchef Martin Mildner sieht das Unternehmen "weiterhin auf Kurs", die gesteckten Ziele für 2026 zu erreichen. Zudem wurde das laufende Aktienrückkaufprogramm für 2026 auf insgesamt bis zu 350 Millionen Euro ausgeweitet. Bei den Anlegern kamen die Neuigkeiten gut an.

Für die Aktie des im DAX gelisteten Unternehmens ging es am Mittwochvormittag auf XETRA zeitweise um 5,63 Prozent auf 71,30 Euro nach oben. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie allerdings knapp 18 Prozent an Wert eingebüßt. Wie auch andere Titel aus dem Internet- und Softwarebereich bekam die Aktie zuletzt die Sorgen der Anleger vor den Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) zu spüren.

Für Ross Broadfoot von der kanadischen Bank RBC hat Scout24 die Erwartungen im ersten Quartal leicht übertroffen. Auch Analyst Annick Maas von Bernstein sieht die Erwartungen weitgehend erfüllt.

Der Umsatz kletterte gegenüber dem Vorjahr um fast 14 Prozent auf rund 180 Millionen Euro. Dabei profitierte Scout24 mit Marken wie ImmoScout24, Vermietet.de, Flowfact und Baufiteam weiter von einer starken Kundennachfrage nach Abonnements. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wurde ein Anstieg um gut 15 Prozent auf 108 Millionen Euro verbucht. Insgesamt legte die bereinigte operative Marge auf 60,1 Prozent zu. Der Nachsteuergewinn stieg um gut 37 Prozent auf 68,5 Millionen Euro.

2026 will Scout24 den Umsatz weiter um 16 bis 18 Prozent steigern. Dabei soll die Übernahme der spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia sechs bis sieben Prozentpunkte beitragen. Zudem rechnet das Management um Konzernchef Ralf Weitz mit einer Ebitda-Marge von bis zu 61 Prozent.

Die vorgelegten Zahlen und die Aktienrückkäufe stützen den Kurs, der sich von Juli 2025 bis Anfang April in einer steilen Talfahrt nahezu halbiert hatte. JPMorgan-Analyst Marcus Diebel wertet den Bericht als zuversichtlich stimmenden Check für den Anlagehintergrund von Scout24 und erwartet auf dem Kapitalmarkttag im Mai weitere Details zur Strategie. MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Scout24

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
12:56Scout24 BuyJefferies & Company Inc.
12:11Scout24 BuyUBS AG
10:41Scout24 OverweightBarclays Capital
10:21Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:46Scout24 OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12:56Scout24 BuyJefferies & Company Inc.
12:11Scout24 BuyUBS AG
10:41Scout24 OverweightBarclays Capital
10:21Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:46Scout24 OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
30.10.2025Scout24 NeutralUBS AG
30.10.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen