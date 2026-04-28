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Aktienrückkaufprogramms

Scout24-Aktie tiefer: ZweiteTranche des Aktienrückkaufprogramms angekündigt

29.04.26 07:29 Uhr
Milliarden-Deal im Kleinformat: Scout24 greift massiv bei eigenen Aktien zu - Aktie verliert | finanzen.net

Scout24 will im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms in einer zweiten Tranche bereits bis Ende dieses Jahres bis zu 250 Millionen Euro an eigenen Aktien zurückkaufen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
72,35 EUR 4,20 EUR 6,16%
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Die zweite Tranche soll direkt im Anschluss an die erste Tranche, die ein Kaufpreisvolumen von bis zu 100 Millionen Euro hat, beginnen. Daraus ergibt sich für dieses Jahr ein neues Kaufpreisvolumen von insgesamt bis zu 350 Millionen Euro, wie der im DAX notierte Betreiber des Online-Marktplatzes Immoscout24 mitteilte. In diesem Zusammenhang soll die Rückkaufphase der ersten Tranche, die am 2. Januar angekündigt wurde, vor dem Hintergrund der nahezu vollständigen Ausschöpfung verkürzt werden.

Die Aktie von Scout24 gibt auf Tradegate vorbörslich rund ein Prozent Prozent nach.

DOW JONES

Bildquellen: Scout24

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