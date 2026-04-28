Scout24-Aktie tiefer: ZweiteTranche des Aktienrückkaufprogramms angekündigt
Scout24 will im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms in einer zweiten Tranche bereits bis Ende dieses Jahres bis zu 250 Millionen Euro an eigenen Aktien zurückkaufen.
Werte in diesem Artikel
Die zweite Tranche soll direkt im Anschluss an die erste Tranche, die ein Kaufpreisvolumen von bis zu 100 Millionen Euro hat, beginnen. Daraus ergibt sich für dieses Jahr ein neues Kaufpreisvolumen von insgesamt bis zu 350 Millionen Euro, wie der im DAX notierte Betreiber des Online-Marktplatzes Immoscout24 mitteilte. In diesem Zusammenhang soll die Rückkaufphase der ersten Tranche, die am 2. Januar angekündigt wurde, vor dem Hintergrund der nahezu vollständigen Ausschöpfung verkürzt werden.
Die Aktie von Scout24 gibt auf Tradegate vorbörslich rund ein Prozent Prozent nach.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Scout24 News
Bildquellen: Scout24