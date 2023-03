Deutsche Post-Aktie fester: Deutsche Post erhöht die Dividende - Gewinnrückgang 2023 erwartet - Streik-Votum bei Post-Urabstimmung

Die Dividende für 2022 will der Bonner Logistikkonzern steigern, auf 1,85 Euro von 1,80 Euro im Vorjahr. Das Aktienrückkkaufprogramm soll zudem um 1 Milliarde Euro ausgeweitet werden.

Im Schlussquartal sank das EBIT um 13 Prozent auf 1,922 Milliarden Euro. Nach Steuern und Dritten war der Gewinn ebenfalls rückläufig, er gab nach auf 1,335 Milliarden Euro von 1,484 Milliarden bzw auf 1,09 Euro je Aktie unverwässert. Der Umsatz stieg um 1,7 Prozent auf 23,776 Milliarden Euro.

Für das laufende Jahr rechnet die Deutsche Post mit einem Rückgang bei der Hauptkenngröße, dem operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT), auf 6,0 und 7,0 Milliarden Euro, von 8,44 Milliarden Euro im soeben abgelaufenen Jahr. Wie stark der Rückgang ausfällt, hänge davon ab, welches von drei möglichen Szenarien im Zusammenhang mit der Erholung der Weltwirtschaft eintreffe, so der DAX-Konzern.

Für 2025 peilt der Konzern ein EBIT von mehr als 8,0 Milliarden Euro an, zu den Erwartungen für 2024 äußerte sich der Konzern zunächst nicht. Bisher steht für 2024 ein prognostiziertes EBIT von rund 8,5 Milliarden Euro im Raum, das mit der neuen Prognose für 2025 hinfällig sein dürfte.

Verdi-Mitglieder votieren für Post-Streik - Tarifgespräche am Freitag

Im Tarifstreit der Gewerkschaft Verdi mit der Deutschen Post haben die Gewerkschaftsmitglieder das von den Arbeitgebern vorgelegte Angebot abgelehnt. In der Urabstimmung votierten 85,9 Prozent der Befragten gegen das Angebot und für einen unbefristeten Streik, wie Verdi mitteilte. Damit wurde das notwendige Quorum von 75 Prozent deutlich übertroffen. Zunächst aber werden die Tarifverhandlungen am morgigen Freitag fortgesetzt.

Der Tarifstreit betrifft das Segment Post & Paket Deutschland. Im Januar und Februar fanden bereits bundesweit punktuelle Warnstreiks statt. Verdi hatte angekündigt, im Falle einer Ablehnung der Post-Offerte "unbefristete Arbeitskampfmaßnahmen" einzuleiten. Der Konzern forderte die Gewerkschaft am Donnerstag zur erneuten Aufnahme der Tarifverhandlungen auf.

"Dieser Forderung kommt Verdi nach", sagte die stellvertretende Gewerkschaftsvorsitzende und Verhandlungsführerin Andrea Kocsis laut der Mitteilung. "Die Deutsche Post AG steht jetzt in der Verantwortung, durch eine deutliche materielle Verbesserung des abgelehnten Angebots einen unbefristeten Streik abzuwenden."

Verdi fordert für die 160.000 Tarifbeschäftigten des Logistik-Konzerns unter anderem 15 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit des neuen Tarifvertrags von 12 Monaten und argumentiert mit den hohen Gewinnen des Konzerns sowie den Reallohnverlusten der Beschäftigten infolge der hohen Inflation. Die Deutsche Post hat in der dritten Verhandlungsrunde ein Angebot vorgelegt, das eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro für 2023 und 2024 enthält sowie laut Unternehmen in zwei Schritten eine Steigerung der monatlichen Grundentgelte der Tarifbeschäftigten um durchschnittlich 11,5 Prozent - in der Spitze bis zu 20,3 Prozent.

Das Angebot sei das höchste, das der Konzern je gemacht habe, sagte Konzernchef Frank Appel. Er sehe aktuell "keinen weiteren Spielraum" für ein höheres Angebot von Seiten des Konzerns", sagte er am Donnerstag bei der Vorlage der Geschäftszahlen des DAX-Konzerns für das Jahr 2022. CFO Melanie Kreis zufolge würde die Forderung der Gewerkschaft den Konzern 1 Milliarde Euro pro Jahr mehr kosten.

Personalvorstand und Arbeitsdirektor Thomas Ogilvie bezeichnete das Tarifangebot als "annahmefähige Grundlage für eine Einigung". Streiks seien weder im Interesse der Kunden noch der Beschäftigten.

Post-Finanzchefin sieht wenig Luft nach oben bei Tarifverhandlungen

Die Finanzchefin der Deutschen Post sieht bei Wiederaufnahme der Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi für das deutsche Post- und Paketgeschäft nicht mehr viel Spielraum. "Dass da nicht mehr viel geht, ist glaube ich offensichtlich", sagte Melanie Kreis der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Donnerstag in Troisdorf. Dort hatte der DAX-Konzern seine Zahlen für das abgelaufene Jahr präsentiert.

"Wir können nichts machen, wo man uns dann zurecht in drei Jahren vorwirft 'mein Gott, wie konntet ihr nur, das war doch nicht nachhaltig und jetzt stehen wir vor einem schier unlösbaren Problem'", ergänzte die Managerin. Dann müsse man eher den Konflikt jetzt austragen und eine Lösung finden, die zukunftsfähig ist.

Post-Aktie legt nach Aussagen zum Ausblick zu

Aussagen der Deutschen Post zum Ausblick haben die Anleger am Donnerstag aufhorchen lassen. Die Aktie Gelb machte nach einem sehr schwachen Start eine Kehrtwende und legt deutlich zu. So geht es via XETRA zeitweise 1,41 Prozent auf 41,39 Euro hoch.

Die 50-Tage-Linie hatte nach dem Handelsstart gehalten. Nun legte die Aktie im etwas schwächeren Gesamtmarkt um 1,23 Prozent auf 41,315 Euro zu und befindet sich damit auch wieder über der 21-Tage-Linie, die bei etwas über 40,80 Euro verläuft und den kurzfristigen Trend angibt.

"Die Telefonkonferenz läuft wohl gut", sagte ein Händler. Die Berechenbarkeit des Geschäftsverlaufs sei deutlich besser geworden als noch vor eineinhalb Monaten. Zudem hätten im Februar und im März die Volumina deutlich angezogen und das Paketaufkommen in Europa sei ermutigend.

Die Analysten Dirk Schlamp von der DZ Bank und Christian Cohrs von Warburg Research lobten unterdessen den freien Barmittelzufluss, der sich sehr positiv entwickele und die Erwartungen übertroffen habe. "Die Prognose für 2023 liegt bei rund drei Milliarden Euro, was deutlich über der Dividendenausschüttung liegt", merkte Cohrs an und ergänzte: "Es scheint, dass die Investitionen sorgfältig gesteuert werden, um eine hohe Cash-Generierung zu gewährleisten, die zusätzliche Aktienrückkäufe ermöglicht."

Das auf drei Milliarden Euro aufgestockte Aktienrückkaufprogramm sei in diesem Zusammenhang "eindeutig eine gute Nachricht", betonte Cohrs. Gemeinsam mit der Dividendenerhöhung auf 1,85 Euro je Aktie dürfte dies dem Warburg-Experten zufolge die Aussicht auf vorübergehend schwächere Gewinne ausgleichen.

Bernstein belässt Deutsche Post auf 'Market-Perform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Deutsche Post nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe mit dem Nettoergebnis positiv überrascht, während das operative Ergebnis (Ebit) erwartungsgemäß ausgefallen sei, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu komme das von zwei auf drei Milliarden Euro aufgestockte Aktienrückkaufprogramm für die Jahre bis 2024. Der Ausblick auf 2023 sei indes weniger ermutigend. So liege die Ebit-Konsensschätzung schon fast am oberen Ende der Unternehmenszielspanne, und für 2025 erwarteten die Bonner weniger als bisher. Dies könnte dem Vertrauen der Anleger einen Knacks geben, befürchtet Irving.

