CrowdStrike hat erstmals einen Aktiensplit umgesetzt und die Zahl der ausstehenden Aktien vervierfacht. Das müssen Anleger wissen. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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