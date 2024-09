Aktienverkauf

Die Berkshire Hathaway-Aktie hat Anlegern in diesem Jahr bereits ein kräftiges Kursplus beschert. Ein Mitglied der Führungsebene nahm dies offenbar zum Anlass, um Kasse zu machen.

• Ajit Jain trennt sich von Berkshire A-Aktien

• Beteiligung deutlich reduziert

• Gründe unklar



Rund 27 Prozent hat die B-Aktie von Berkshire Hathaway in diesem Jahr bereits zugelegt. Für Berkshire-Aktien der Klasse A ging es zeitgleich um 25,32 Prozent nach oben. Damit erwiesen sich die Anteilsscheine des Finanzvehikels von Starinvestor Warren Buffett als Outperformer - der breite US-Markt, repräsentiert durch den S&P 500 Index, hat seit Januar mit einem Plus von 16,44 Prozent weniger deutliche Aufschläge erzielt.

Ajit Jain trennt sich von 50 Prozent seiner Aktien

Ein Mitglied der oberen Führungsebene hat offenbar die Gunst der Stunde genutzt und einen Teil seiner Anteile auf den Markt geworfen. Wie aus einer Einreichung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hervorgeht, hat Ajit Jain, der den Versicherungsbereich von Berkshire Hathaway leitet, am Montag Aktien im Wert von 139 Millionen verkauft.

Insgesamt veräußerte er 200 Berkshire-Aktien der Klasse A zu einem Durchschnittspreis von 695.418 Dollar. Damit reduzierte Jain seinen Anteil um mehr als 50 Prozent.

Gründe unbekannt

Über die Gründe für den Verkauf gibt es seitens des Unternehmens keine Angaben. Daher ist auch unklar, ob tatsächlich die starke Kursperformance der Berkshire-Titel beider Klassen Anlass für die Trennung gewesen ist. Am Markt wurde die Meldung wenig begeistert aufgenommen: A-Aktien von Berkshire sackten nachbörslich um 2,59 Prozent auf 662,405 US-Dollar ab, nachdem sie bereits am Mittwoch mit einem Minus von 1,17 Prozent bei 680,040 US-Dollar aus dem Handel gegangen waren. B-Aktien, die von dem Verkauf nicht betroffen waren, halten sich unterdessen nachbörslich an der NYSE stabil und verlieren lediglich moderate 0,02 Prozent auf 452,99 US-Dollar.

Unterschied A-Klasse und B-Klasse Aktien

Dass Berkshire Hathaway zwei öffentlich gehandelte Aktienklassen besitzt, ist keine Seltenheit unter US-amerikanischen Börsengrößen. Dabei unterscheiden sich die beiden Titel einerseits durch einen deutlich unterschiedlichen Kurswert. A-Aktien sind das Äquivalent von 1.500 Aktien der Klasse B und sind durch den Aktieninhaber jederzeit in diese umwandelbar. Zudem sind A-Aktien mit deutlich mehr Stimmrechten pro Anteilsschein ausgestattet, als dies bei Berkshire B-Titeln der Fall ist. Dementsprechend sind A-Aktien auch in der Führungsebene von Berkshire weit verbreitet.



Redaktion finanzen.net