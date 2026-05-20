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Aktionäre von SoftwareONE stimmen an der Generalversammlung 2026 allen Anträgen des Verwaltungsrats zu



22.05.2026 / 16:38 CET/CEST





Medienmitteilung

Aktionäre von SoftwareOne stimmen an der Generalversammlung 2026 allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

Stans, Schweiz I 22. Mai 2026 – SoftwareOne Holding AG (SIX: SWON), ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, hat heute bekannt gegeben, dass die Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung 2026 allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt haben. Insgesamt nahmen 89 Aktionäre und Aktionärsvertreter an der Versammlung in Luzern teil. Sie repräsentierten zusammen mit dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter 61,09% des stimmberechtigten Aktienkapitals.

Die Generalversammlung genehmigte den Geschäftsbericht (einschliesslich Lagebericht) sowie die statutarische und die konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2025. In einer nicht bindenden (konsultativen) Abstimmung genehmigte die Generalversammlung zudem den Bericht über nichtfinanzielle Angelegenheiten 2025 (Nachhaltigkeitserklärungen 2025) und den Vergütungsbericht für 2025.

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Weiter wurde eine Dividendenausschüttung von CHF 0,15 pro Namenaktie beschlossen, die ab dem 29. Mai 2026 aus nichtschweizerischen Kapitaleinlagereserven ausbezahlt wird. Die Ausschüttung an Aktionäre, die bei der Verdipapirsentralen (VPS), Norwegen, registriert sind, erfolgt ab dem 3. Juni 2026. Die Aktien werden ab dem 27. Mai 2026 ex-Dividende gehandelt, und der Dividendenstichtag ist der 28. Mai 2026.

Die Generalversammlung stimmte der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 zu.

Till Spillmann, Andrea Sieber, Daniel von Stockar, Jens Rugseth, Jörg Riboni, René Gilli sowie Rune Syversen wurden als Verwaltungsratsmitglieder wiedergewählt und Barend Fruithof neu in den Verwaltungsrat gewählt. Ihre Amtszeit dauert jeweils bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027. Die Aktionäre wählten Till Spillmann wieder zum Präsidenten des Verwaltungsrats. Seine Amtszeit läuft bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027. Wiedergewählt als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses wurden Andrea Sieber, René Gilli und Rune Syversen, und zwar jeweils für eine Amtszeit bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027.

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Die Generalversammlung wählte erneut die Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine weitere Amtszeit von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027. Für eine einjährige Amtsdauer wiedergewählt wurde zudem die Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026.

Weiter genehmigten die Aktionäre die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeit bis zur ordentlichen Generalversammlung 2027, die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027 sowie eine maximale Einmalvergütung als Gesamtbetrag für den Integrationserfolg, die den Mitgliedern der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2026 gewährt wird.

Die vollständigen Ergebnisse der Generalversammlung sind verfügbar unter Annual General Meeting | SoftwareOne.

KONTAKT

Kjell Arne Hansen, Investor Relations

Tel. +47 95 04 03 72, kjellarne.hansen@softwareone.com

ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareOne ist ein globaler Anbieter und Distributor von Software und Cloud-Lösungen. In mehr als 70 Ländern unterstützen rund 13’000 Mitarbeitende unsere Partner und Kunden dabei, Kosten zu optimieren, Software effizient zu beschaffen, Wachstum zu beschleunigen und sicher in komplexen IT-Umgebungen zu navigieren. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, Software sowie Data & AI befähigen wir Unternehmen, ihre IT zu modernisieren, Innovationen voranzutreiben und den vollen Wert ihrer Technologieinvestitionen auszuschöpfen. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange sowie der Euronext Oslo Børs unter dem Tickersymbol SWON gelistet.

SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

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