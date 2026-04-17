Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Aktionärinnen und Aktionäre von Cembra stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrates zu



24.04.2026 / 16:10 CET/CEST



Wer­bung Wer­bung Zürich, 24. April 2026 – Die Generalversammlung 2026 von Cembra fand heute in Zürich statt. 395 Aktionärinnen und Aktionäre nahmen an der Versammlung teil. Diese vertraten 16'161'408 Namenaktien (einschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretene Aktien) respektive 53.87% des ausgegebenen Aktienkapitals.



Alle Mitglieder des Verwaltungsrates wurden für eine weitere Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt: Franco Morra (Präsident), Marc Berg, Thomas Buess, Wanda Eriksen, Sandra Hauser und Susanne Klöss-Braekler.



Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten einer Dividende von CHF 4.60 pro Aktie zu. Dies entspricht einer Erhöhung von CHF 0.35 beziehungsweise 8.2% gegenüber dem Vorjahr. Zusätzlich wurde eine Sonderdividende von CHF 1.00 pro Aktie genehmigt, was eine Gesamtdividende von CHF 5.60 pro Aktie ergibt. Die Dividende wird am 30. April 2026 aus dem Bilanzgewinn ausbezahlt (Ex-Dividendendatum: 28. April 2026).



Die Generalversammlung stimmte auch allen anderen Traktanden zu, darunter dem Geschäftsbericht 2025, dem Nachhaltigkeitsbericht 2025 und dem Vergütungsbericht 2025. Kontakt Medien: Nicole Bänninger, Head Corporate Communications

+41 44 439 85 12, media@cembra.ch Investor Relations: Marcus Händel, Head Investor Relations & Sustainability

+41 44 439 85 72, investor.relations@cembra.ch Wichtige Daten 28. April 2026 Ex-Dividendendatum 30. April 2026 Ausschüttung Dividende 23. Juli 2026 Publikation Halbjahresergebnis 2026 und Zwischenbericht Über Cembra

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von innovativen Finanzierungs- und Zahlungslösungen. Die Produktepalette umfasst Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, das Angebot von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen und Sparprodukte.



In den Geschäftsbereichen Lending und Payments betreut Cembra über 2 Millionen Kundinnen und Kunden in der Schweiz und beschäftigt mehr als 800 Mitarbeitende aus rund 40 Ländern. Cembra hat ihren Hauptsitz in Zürich und ist in der ganzen Schweiz über verschiedene Standorte und Online-Vertriebskanäle sowie über Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler tätig.



Cembra ist seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Unternehmen wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist von führenden ESG-Ratingagenturen für ihre starke Leistung im Bereich Nachhaltigkeit anerkannt. Wer­bung Wer­bung

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