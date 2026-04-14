Aktionärinnen und Aktionäre von Cicor genehmigen alle Anträge

Bronschhofen, 15. April 2026 – An der heutigen Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd. (SIX Swiss Exchange: CICN) in Zürich haben die Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen zugestimmt.

Die Generalversammlung genehmigte den Jahresbericht 2025, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung, den Bericht über nichtfinanzielle Belange sowie die Verwendung des Bilanzergebnisses und erteilte den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2025. Zudem wurden die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die nächste Amtsperiode sowie die Vergütungselemente für die Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr genehmigt.

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Daniel Frutig, der Präsident des Verwaltungsrats, sowie die bisherigen Mitglieder Norma Corio, Denise Koopmans und Konstantin Ryzhkov wurden von der Generalversammlung wiedergewählt. Daniel Frutig und Konstantin Ryzhkov wurden auch als Mitglieder des Vergütungsausschusses bestätigt.

Weiter wurden die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Athemis Avocats Sàrl, Rue Jaquet-Droz 32, 2301 La Chaux-de-Fonds, und die Revisionsstelle KPMG AG, Zürich, von der Generalversammlung für ein weiteres Jahr gewählt.