Aktion zum Erhalt des Opel-Werks in Eisenach

EISENACH (dpa-AFX) - Mit einer öffentlichen Aktion wollen sich Beschäftigte, Gewerkschafter und Landespolitiker am Dienstag (13.45 Uhr) für den Erhalt des Opel-Werks in Eisenach einsetzen. Nach einer Betriebsversammlung wollen sie vor das Tor der Autofabrik ziehen, in der derzeit noch die Kleinwagen Corsa und Adam gebaut werden. Zu der Kundgebung werden unter anderen Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) erwartet. Gründe für den Protest sind die fehlende Investitionsentscheidung des Mutterkonzerns PSA (Peugeot) für das Werk und eine nach Gewerkschaftsangaben drohende Halbierung der Belegschaft. Derzeit beschäftigt Opel in dem Thüringer Montagewerk rund 1800 Mitarbeiter.

Ramelow hatte im Vorfeld mögliche Landeshilfen für das Opel-Werk an die Einhaltung aller Zusagen durch den französischen Autokonzern PSA gebunden. Landesregierung und Arbeitnehmervertreter pochen darauf, dass die Auslastung des Werkes über 2018 hinaus durch die Produktion von zwei Automodellen gesichert wird./ro/DP/tos