Aktionär - Immofinanz und CA Immo hinken bei ESG-Kriterien hinterher

Wien (Reuters) - Nach Ansicht des Investors Petrus Advisers liegen die Wiener Immobilienkonzerne Immofinanz und CA Immo bei den ESG-Kriterien für Nachhaltigkeit im Branchenvergleich weit hinten.

In einem Brief an die Aufsichtsräte der Firmen fordert der kritische Aktionär eine nachhaltige ESG-Strategie und ein Bekenntnis zur Klimaneutralität. ESG steht für ökologische, soziale und Governance-Kriterien, also Werte guter Unternehmensführung.

Die Immofinanz hat laut Petrus zwar begonnen, an einigen Umweltthemen zu arbeiten. Die Verantwortung für Co2-Emissionen werde aber gerne an die Mieter abgedrückt, heißt es in dem Brief des Hedgefonds. Weder beim Betrieb von Immobilien noch bei der Entwicklung würde der Konzern einen Weg in Richtung Netto-Null-Emissionsziel nennen. "Einmal mehr fordern wir Sie auf, ihren Winterschlaf zu beenden", sagten die beiden Petrus-Partner Klaus Umek und Till Hufnagel in dem Schreiben.

Darüber hinaus übte der Investor erneut Kritik an den gescheiterten Fusionsplänen mit der S Immo. Diese hätten weder bei den eigenen Aktionären noch bei den Aktionären der Gegenseite eine Mehrheit gefunden. Nach dem Abgang von Konzernchef Ronny Pecik sei nun ein Neuanfang gefragt, hieß es. "Seit Juni ist kein Schritt in die richtige Richtung gemacht worden, und die Aktionäre warten noch immer darauf, wie das. Unternehmen in Zukunft geführt werden soll". Die Nachfolgeregelung müsse schnellstens mit einer Persönlichkeit mit starker ESG-Kompetenz gelöst werden, fordert der Investor. Nach dem Rücktritt von Immofinanz-Chef Pecik im Juni wird das Unternehmen von den beiden Vorständen Dietmar Reindl und Stefan Schönauer geführt.

Bei der CA Immo hob der Aktionär hingegen positiv hervor, dass das Unternehmen aktiv an einigen Umweltthemen arbeite. Der Fokus liege darauf, Transparenz zu schaffen sowie mittelfristig auf den Co2-freien Betrieb der Immobilien hinzuarbeiten. Mit dem Geschäftsbericht 2021 soll es auch quantitative Ziele geben, was allerdings deutlich später sei als bei vielen Mitbewerbern. "Vor allem der Bereich Immobilienentwicklung scheint noch weit davon weg zu sein, den Weg in Richtung Null-Emissionen artikulieren zu können". Petrus Advisers hält an CA Immo und Immofinanz jeweils unter fünf Prozent.

Weiter kritisierte der Investor, dass der CA-Immo-Aufsichtsrat zum Nachteil freier Aktionäre durch Starwood Capital dominiert werde. "Diese Besetzung verletzt in grober Art und Weise die Unabhängigkeitsanforderungen guter Corporate Governancen Standards". Der US-Finanzinvestor Starwood hält rund 57 Prozent an der CA Immo und ist damit der größte Aktionär.