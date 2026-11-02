Pale Fire stockt auf, die Prognose steht: Was trägt die TUI-Aktie?
Ein Fonds stockt bei TUI auf und die Prognose ist enger gefasst, doch reichen Buchungen und Analystenbild, um die Aktie dauerhaft zu stützen?
Werte in diesem Artikel
- Tschechischer Fonds baut seinen Anteil an TUI deutlich aus
- Buchungen für den Winter senden gemischte Signale
- Analysten bleiben geteilt, die Kursziele liegen weit auseinander
Die TUI-Aktie legt am Montag im XETRA-Handel zeitweise um 4,48 Prozent auf 7,282 Euro zu. Seit Freitag ist bekannt, dass die Pale Fire Capital SE die Meldeschwelle von fünf Prozent der TUI-Stimmrechte überschritten hat. Für die Frage, was die Aktie trägt, zählen neben dem neuen Großaktionär vor allem Prognose und Buchungen.
Pale Fire Capital baut Anteil an TUI aus
Die Pale Fire Capital SE aus Prag hat die Schwelle von fünf Prozent der TUI-Stimmrechte überschritten, wie sie in einer Stimmrechtsmitteilung meldete, die TUI am Freitag veröffentlichte. Der Anteil liegt bei 5,15 Prozent nach zuvor rund 3,0 Prozent. Die Schwelle von fünf Prozent berührte der Investor am Dienstag vergangener Woche. Über drei Prozent war Pale Fire Capital bereits am 29. September 2026 gestiegen.
Gehalten werden die Aktien von zwei Teilfonds der Pale Fire Capital SICAV, einem tschechischen Fonds für qualifizierte Anleger. Die Pale Fire Capital SE hat laut der Mitteilung keinen kontrollierenden Anteilseigner. Die Meldung zeigt, wer mehr Anteile hält, über die Pläne des Fonds sagt sie nichts. Für die Bewertung der Aktie bleibt damit das operative Bild maßgeblich.
Am selben Tag wie die Stimmrechtsmitteilung rückte ein Zwischenfall bei TUI Cruises in den Blick: Die „Mein Schiff 3“ war beim Auslaufen in Bremerhaven mit zwei Containerschiffen kollidiert und hat am Sonntag die Lloyd Werft erreicht. Die geplante mehrwöchige Reise Richtung Kanaren ist abgesagt, die Gäste erhalten den Reisepreis zurück. Wie lange die Reparatur dauert und ob weitere Reisen ausfallen, ist offen. Finanzielle Folgen hat TUI bislang nicht beziffert.
TUI-Prognose ruht auf klaren Annahmen
TUI grenzte am 22. September die Prognose für das bereinigte EBIT 2026 zu konstanten Wechselkursen auf 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro ein, zuvor lag die Spanne bei 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro. Als Gründe nannte der Konzern starke Nachfrage im vierten Quartal bei Holiday Experiences und eine bessere Buchungsdynamik in Markets + Airline. Im Geschäftsjahr 2025 hatte das bereinigte EBIT bei 1,41 Milliarden Euro gelegen, die neue Spanne liegt also darunter.
Die Prognose setzt voraus, dass die geopolitischen Spannungen nicht wesentlich eskalieren und die Treibstoffversorgung gesichert bleibt. Wie sehr das Umfeld belastet, zeigte das dritte Quartal: Das bereinigte EBIT sank laut Mitteilung vom 12. August auf 235 Millionen Euro nach 321 Millionen Euro im Vorjahr. Der Iran-Krieg belastete mit 20 Millionen Euro, weil TUI-Cruises-Schiffe in den Emiraten lagen. Die Eingrenzung nimmt Unsicherheit aus der Spanne, hängt aber an diesen Annahmen. Entscheidend bleibt, ob sie bis zu den Jahreszahlen halten.
Buchungen erholen sich, Analysten bleiben geteilt
Beim gebuchten Umsatz von Markets + Airline lag der Winter 2026/27 laut dem Update um sieben Prozent unter dem Vorjahr. In den vier Wochen bis zum 13. September betrug der Rückstand nur noch 1 Prozent. Konzernchef Sebastian Ebel hatte bei den Neunmonatszahlen am 12. August gesagt, der Zeitpunkt der Reiseentscheidung habe sich verschoben, die Nachfrage bleibe aber bestehen.
Von sieben Analysten stufen drei mit Buy und vier mit Hold ein, Sell-Einstufungen gibt es nicht. Das mittlere Kursziel beträgt 9,06 Euro bei einer Spanne von 7 bis 12,20 Euro und liegt damit deutlich über dem XETRA-Kurs vom Montag.
Als nächster Termin steht am 9. Dezember 2026 die Vorlage der Jahreszahlen an. Dann zeigt sich, ob das bereinigte EBIT in der eingegrenzten Spanne landet und wie sich die Winterbuchungen entwickelt haben.
Julia Walter, Redaktion Finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
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Bildquellen: TUI Cruises GmbH