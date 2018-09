Aktionäre der Salem Media Group erhalten Dividende

Die Salem Media Group Inc. (ISIN: US7940931048, NASDAQ: SALM) wird an ihre Aktionäre eine Quartalsdividende in Höhe von 6,5 US-Cents je Aktie ausschütten. Auf das Jahr hochgerechnet liegt die Gesamtausschüttung bei 0,26 US-Dollar. Beim aktuellen Börsenkurs von 3,85 US-Dollar (Stand: 6. September 2018) entspricht das einer derzeitigen Dividendenrendite von 6,75 Prozent.

Aktionäre erhalten die Dividende am 28. September 2018 (Record date: 17. September 2018). Salem Media ist ein amerikanisches Medienunternehmen christlich-konservativer Ausrichtung. Die Mediengruppe besitzt 118 Radiostationen. Der Firmensitz des Konzerns befindet sich in Camarillo, im US-Bundesstaat Kalifornien.

Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 66,27 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 66,11 Mio. US-Dollar). Die Aktie liegt an der NASDAQ seit Jahresanfang mit 14,44 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 100,8 Mio. US-Dollar auf (Stand: 6. September 2018).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de