Aktionäre der Univest Corporation of Pennsylvania erhalten Dividende

Die amerikanische Univest Corporation of Pennsylvania (ISIN: US9152711001, NASDAQ: UVSP) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 20 US-Cents je Aktie auszahlen. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen 0,80 US-Dollar an seine Investoren aus. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 28,25 US-Dollar (Stand: 27. August 2018) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,83 Prozent. Ausgezahlt wird die Dividende am 1. Oktober 2018 (Record date: 12. September 2018)

Unter der Bank Holding mit Firmensitz in Sounderton, Pennsylvania, operiert die Univest Bank and Trust Co. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2018 erzielte Univest einen Nettogewinn von 4,4 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 11,8 Mio. US-Dollar), wie am 25. Juli berichtet wurde. Im ersten Halbjahr 2018 betrug der Nettogewinn 17,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 22,6 Mio. US-Dollar).

Die Aktie ist an der Technologiebörse NASDAQ gelistet und liegt seit Jahresanfang 2018 mit 0,71 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 830,7 Mio. US-Dollar (Stand: 27. August 2018).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de