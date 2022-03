Aktionäre von Anthem erhalten Dividende

Der amerikanische Krankenversicherer Anthem Inc. (ISIN: US0367521038, NYSE: ANTM) schüttet am heutigen Freitag eine vierteljährliche Dividende von 1,28 US-Dollar aus. Record date war der 10. März 2022. Damit steigert das Unternehmen die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorquartal um 13,3 Prozent.

Das Unternehmen zahlt auf das Jahr hochgerechnet 5,12 US-Dollar an die Investoren aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 473,73 US-Dollar (Stand: 24. März 2022) liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 1,08 Prozent.

Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz von 36,58 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 31,82 Mrd. US-Dollar), wie am 26. Januar berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 1,13 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 551 Mio. US-Dollar). Anthem (früher WellPoint Inc.) ist der zweitgrößte US-Krankenversicherer. Anthem plant aktuell eine Änderung des Firmennamens in Elevance Health.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2022 mit 2,20 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 111,52 Mrd. US-Dollar (Stand: 24. März 2022) auf.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de