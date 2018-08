Aktionäre von Baker Hughes erhalten konstante Dividende

Die amerikanische Energiefirma Baker Hughes, a GE company (ISIN: US05722G1004, NYSE: BHGE) wird ihren Aktionären eine Quartalsdividende von 18 US-Cents ausbezahlen. Ausbezahlt wird die Dividende am 24. August 2018 (Record date: 14. August 2018).

Somit werden auf das Jahr hochgerechnet weiterhin 0,72 US-Dollar je Anteilsschein ausgeschüttet. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Aktienkurs von 33,88 US-Dollar (Stand: 3. August 2018) 2,13 Prozent.

Baker Hughes, a GE company (BHGE) mit Sitz in Houston, Texas, beschäftigt rund 70.000 Mitarbeiter. Die Firma entstand im Jahr 2017 aus der Fusion von Baker Hughes mit der Öl- und Gassparte von General Electric. Da General Electric über die Mehrheit der Anteile verfügt, wurde die Firma in Baker Hughes, a GE company umbenannt. Die Firma ist ein Zulieferer der Öl- und Gasindustrie.

Im zweiten Quartal 2018 wurde ein Umsatz von 5,55 Mrd. US-Dollar nach 5,40 Mrd. US-Dollar im Vorjahr erwirtschaftet, wie am 20. Juli berichtet wurde. Der bereinigte operative Ertrag (non-GAAP) lag bei 289 Mio. US-Dollar.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2018 mit 7,08 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 37,70 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. August 2018) auf.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de