Aktionäre von Charles Schwab erhalten konstante Dividende

Der amerikanische Online-Broker Charles Schwab Corp. (ISIN: US8085131055, NYSE: SCHW) wird seinen Aktionären am 23. August eine Quartalsdividende von 17 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Record date ist der 9. August 2019.

Charles Schwab zahlt auf das Jahr gerechnet eine Dividende von 0,68 US-Dollar. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 1,54 Prozent beim aktuellen Kursniveau von 44,07 US-Dollar (Stand: 25. Juli 2019). Die Charles Schwab Corporation ist 1971 gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien. Der Konzern bietet in über 360 Filialen Finanzdienstleistungen an. Dabei werden rund 11,8 Mio. Onlinebrokerkonten betreut.

Im zweiten Quartal 2019 betrug der Umsatz 2,68 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,49 Mrd. US-Dollar), wie am 16. Juli berichtet wurde. Im Fiskaljahr 2018 erzielte Charles Schwab einen Umsatz von 10,13 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 8,62 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street auf dem derzeitigen Kursniveau seit Jahresanfang 2019 mit 6,12 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 58,8 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 25. Juli 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de