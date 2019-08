Aktionäre von Fluor erhalten konstante Dividende

Die in Irving in Texas beheimatete Fluor Corporation (ISIN: US3434121022, NYSE: FLR) zahlt am 2. Oktober 2019 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,21 US-Dollar je Aktie an ihre Aktionäre. Record date ist der 4. September 2019. Auf das Gesamtjahr gesehen zahlt Fluor 0,84 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 30,91 US-Dollar (Stand: 1. August 2019) entspricht das einer Dividendenrendite von 2,72 Prozent.

Fluor ist 1912 von John Simon Fluor Senior mit einem Startkapital von 100 US-Dollar gegründet worden. Das Engineeering-Unternehmen ist auch in Sektoren wie Öl und Erdgas, Chemie oder Bergbau tätig. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von 4,09 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,88 Mrd. US-Dollar), wie am Donnerstag berichtet wurde. Dabei stand ein Verlust von 554,8 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 114,8 Mio. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern.

Seit Jahresanfang 2019 liegt die Aktie an der Wall Street mit 4,01 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 4,3 Mrd. US-Dollar (Stand: 1. August 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de