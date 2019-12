Der amerikanische Reifenkonzern Goodyear Tire & Rubber Co. (ISIN: US3825501014, NASDAQ: GT) zahlt am Montag eine Quartalsdividende von 16 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre aus. Record date war der 1. November 2019.

Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 0,64 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 15,99 US-Dollar (Stand: 29. November 2019) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 4,00 Prozent. Im Dezember 2013 nahm der Konzern aus Akron, Ohio, nach mehr als 11 Jahren Unterbrechung wieder eine vierteljährliche Ausschüttung auf.

Der weltweit drittgrößte Reifenhersteller beschäftigt rund 64.000 Mitarbeiter. Zum Konzernportfolio gehören die Reifenmarken Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava und Debica. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,8 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,9 Mrd. US-Dollar), wie bereits am 25. Oktober berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 90 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 354 Mio. US-Dollar).

Seit Anfang des Jahres liegt die Aktie an der Wall Street mit 21,66 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung liegt bei aktuell 3,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 29. November 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de