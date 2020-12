Aktionäre von Group 1 erhalten Dividende

Der amerikanische Autohändler Group 1 Automotive Inc. (ISIN: US3989051095, NYSE: GPI) zahlt am Dienstag eine Quartalsdividende von 0,30 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Record date war der 1. Dezember 2020. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,20 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 119,34 US-Dollar (Stand: 14. Dezember 2020) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,01 Prozent.

Die Group 1 Automotive, Inc. ist nach eigenen Angaben der drittgrößte Autohändler in den USA und auch in Großbritannien sowie in Brasilien tätig. Es werden über 180 Geschäfte sowie rund 240 Franchise-Läden betrieben. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,04 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,12 Mrd. US-Dollar), wie am 29. Oktober berichtet wurde. Der Gewinn betrug 126,4 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 38 Mio. US-Dollar).

Die Aktie ist an der Wall Street notiert und liegt dort aktuell seit Jahresbeginn mit 20,29 Prozent im Plus (Stand:14. Dezember 2020). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 2,2 Mrd. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de