Aktionäre von Horace Mann erhalten Dividende

Der amerikanische Versicherungskonzern Horace Mann Educators Corporation (ISIN: US4403271046, NYSE: HMN) zahlt weiterhin eine Quartalsdividende von 0,285 US-Dollar je Aktie an seine Anteilseigner. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet schüttet der Versicherer 1,14 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 46,45 US-Dollar (Stand: 4. September 2018) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 2,45 Prozent.

Die Auszahlung der nächsten Dividende erfolgt am 28. September 2018 (Record date: 14. September 2018). Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang mit 5,33 Prozent im Plus und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 1,9 Mrd. US-Dollar.

Die Horace Mann Educators Corporation ist 1945 gegründet worden und hat sich auf die Versicherung von Lehrern und deren Familien spezialisiert. Der Hauptsitz befindet sich in Springfield, Illinois. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von 306,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 291,4 Mio. US-Dollar).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de