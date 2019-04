Aktionäre von ING stimmen über Erhöhung der Dividende ab

Der niederländische Finanzdienstleister ING Group N.V. (ISIN: NL0011821202) will eine Schlussdividende in Höhe von 0,44 Euro an seine Aktionäre ausschütten. Zusammen mit der Zwischendividende in Höhe von 0,24 Euro, die bereits im August ausgeschüttet wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2018 insgesamt 0,68 Euro. Über die vorgeschlagene Dividende stimmen die Aktionäre auf der heutigen Hauptversammlung in Amsterdam ab.

Im Vorjahr wurden 0,67 Euro ausgeschüttet. Damit wird die Dividende um 1 Cent oder umgerechnet 1,5 Prozent angehoben. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 12,02 Euro liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 5,66 Prozent. Ex-Dividenden Tag für die Schlussdividende ist der 25. April 2019. Zahltag ist der 2. Mai 2019.

Das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Nettogewinn von 4,7 Mrd. Euro, wie Anfang Februar mitgeteilt wurde. Dies war ein Rückgang um 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (4,9 Mrd. Euro). Der vergleichbare Ertrag betrug 5,39 Mrd. Euro nach 4,96 Mrd. Euro im Jahr zuvor. Die Zahlen für das erste Quartal 2019 werden am 2. Mai veröffentlicht.

Die ING Group mit Sitz in Amsterdam ist eine Holdinggesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen. Es werden rund 52.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die heutige Gesellschaft entstand im Jahr 1991 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group. Zur Gruppe gehört auch die deutsche Tochter ING mit Sitz in Frankfurt.

Redaktion MyDividends.de