Aktionäre von InnoTec stimmen über Dividende ab

Der Bauzulieferer InnoTec TSS AG (ISIN: DE0005405104) will den Anteilsinhabern eine Dividende in Höhe von 0,75 Euro ausschütten. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der heutigen Hauptversammlung in Düsseldorf ab. Gegenüber dem Vorjahr (0,85 Euro) wird die Ausschüttung damit um 10 Eurocent gekürzt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 12,00 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 6,25 Prozent.

Der InnoTec TSS-Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 97 Mio. Euro, wie bereits im April 2019 berichtet wurde. Dies entsprach einem Rückgang von knapp 1 Prozent verglichen mit dem Vorjahresumsatz in Höhe von 98 Mio. Euro. Das Konzern EBIT belief sich auf 12,1 Mio. Euro (Vorjahr 15,0 Mio. Euro). Die EBIT-Marge betrug 12,4 Prozent (Vorjahr 15,3 Prozent). Der Jahresüberschuss in der AG belief sich auf 9,1 Mio. Euro (Vorjahr 12,0 Mio. Euro).

Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf ist in den Bereichen Türsysteme sowie Bauspezialwerte als Produzent für die Hochbauindustrie tätig. An der InnoTec TSS AG sind die Grondbach GmbH und die GLB GmbH mit jeweils 25,01 Prozent beteiligt.

