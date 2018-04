Aktionäre von Macerich erhalten 74 Cents Dividende

Der amerikanische Immobilienkonzern Macerich Company (ISIN: US5543821012, NYSE: MAC) wird den Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,74 US-Dollar ausbezahlen. Somit werden auf das Gesamtjahr gerechnet 2,96 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 57,57 US-Dollar (Stand: 27. April 2018) einer aktuellen Dividendenrendite von 5,14 Prozent. Die nächste Auszahlung erfolgt am 1. Juni 2018 (Record date: 8. Mai 2018).

Macerich besitzt und verwaltet Shopping-Malls in den USA. Aktuell ist der Real Estate Investment Trust (REIT) an 48 regionalen Shopping-Malls beteiligt. Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 12,35 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung liegt bei 8,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 27. April 2018).

Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 256,74 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 272 Mio. US-Dollar). Im Gesamtjahr 2017 betrug der Umsatz 1,04 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,29 Mrd. US-Dollar).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de