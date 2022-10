Aktionäre von Mesa Laboratories erhalten Dividende

Der US-Konzern Mesa Laboratories Inc. (ISIN: US59064R1095, NASDAQ: MLAB) zahlt seinen Investoren eine konstante vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,16 US-Dollar aus. Die Ausschüttung erfolgt am 15. Dezember 2022 (Record date: 30. November 2022).

Auf das Jahr gerechnet zahlt das Unternehmen 0,64 US-Dollar aus. Dies entspricht auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 144,02 US-Dollar (Stand: 3. Oktober 2022) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,44 Prozent.

Mesa Laboratories ist ein Anbieter von Lösungen für die Qualitätskontrolle und Analyse für die Pharma-, Gesundheits- und Lebensmittelindustrie . Der Konzern ist 1982 gegründet worden und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado. Im ersten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz von 50,45 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 34,92 Mio. US-Dollar), wie am 4. August 2022 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 1,44 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 2 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 56,10 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 748,83 Mio. US-Dollar (Stand: 3. Oktober 2022).

Redaktion MyDividends.de