Aktionäre von Peak Resorts erhalten konstante Dividende

Der amerkanische Betreiber von Skiresorts Peak Resorts Inc. (ISIN: US70469L1008, NASDAQ: SKIS) wird den Aktionären eine unveränderte vierteljährliche Dividende in Höhe von 7 US-Cents ausbezahlen.

Die Auszahlung erfolgt am 10. Mai 2019 (Record date: 25. April 2019). Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 0,28 US-Dollar ausgeschüttet. Beim aktuellen Börsenkurs von 4,63 US-Dollar (Stand: 10. April 2019) liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 6,05 Prozent. Im November 2014 ging das Unternehmen zu einem Preis von 9 US-Dollar an die Börse. Im Dezember 2014 kündigte Peak Resorts erstmalig eine Dividende an (10,91 Cents).

Peak Resorts ist ein Betreiber von aktuell 17 Ski-Resorts. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von 83,98 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 59,27 Mio. US-Dollar), wie am 13. März berichtet wurde.

An der NASDAQ liegt die Aktie seit Jahresbeginn 2019 mit 1,07 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 70,2 Mio. US-Dollar (Stand: 10. April 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de