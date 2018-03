Aktionäre von Scholastic erhalten stabile Dividende

Die amerikanische Scholastic Corporation (ISIN: US8070661058, NASDAQ: SCHL) wird eine Dividende von 15 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Investoren 0,60 US-Dollar.

Dies entspricht beim aktuellen Aktienkurs von 36,60 US-Dollar (Stand: 21. März 2018) einer Dividendenrendite von 1,64 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 15. Juni 2018 (Record date: 30. April 2018). Im Fiskaljahr 2017 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 1,74 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,67 Mrd. US-Dollar). Scholastic gab am Mittwoch auch ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 50 Mio. US-Dollar bekannt.

Die Scholastic Corporation ist ein Verlag für Kinderbücher. Der Konzern ist 1920 gegründet worden. Bekannt wurde das Unternehmen durch den Besitz der US-Rechte an Harry Potter.

Seit Jahresanfang 2018 liegt die Aktie an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ mit 8,88 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,28 Mrd. US-Dollar (Stand: 21. März 2018).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de