Aktionäre von Vail Resorts erhalten vierteljährliche Dividende

Der Betreiber von Skiresorts Vail Resorts Inc. (ISIN: US91879Q1094, NYSE: MTN) wird den Aktionären eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 1,76 US-Dollar auszahlen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Die Auszahlung erfolgt am 25. Oktober 2019 (Record date: 8. Oktober 2019).

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 7,04 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 230,27 US-Dollar (Stand: 26. September 2019) einer Dividendenrendite von 3,06 Prozent. Im Juni 2011 startete Vail mit der Ausschüttung einer Dividende. Die Anteilsinhaber erhielten als erste Dividende 15 US-Cents. Im März 2019 wurde die Dividende um 20 Prozent erhöht.

Vail Resorts ist ein Betreiber von Ski-Resorts in Regionen wie Colorado oder am Lake Tahoe. Im Geschäftsjahr 2019 (31. Juli) lag der Nettoumsatz bei 2,27 Mrd. US-Dollar nach einem Nettoumsatz von 2,01 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie ebenfalls am Donnerstag berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2019 liegt die Aktie an der Wall Street mit 9,23 Prozent im Plus und hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 9,3 Mrd. US-Dollar (Stand: 26. September 2019).

Redaktion MyDividends.de