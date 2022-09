Aktionäre von Walmart erhalten Dividende

Aktien in diesem Artikel Walmart 135,10 EUR

Der nach Umsatz größte Einzelhandelskonzern der Welt Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, NYSE: WMT) wird an diesem Dienstag eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 56 Cents an seine Investoren ausbezahlen (Record day war der 12. August 2022). Auf das Jahr gerechnet schüttet das Unternehmen aktuell 2,24 US-Dollar an seine Investoren aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 133,00 US-Dollar beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,68 Prozent (Stand: 2. September 2022).

Im Februar 2022 wurde die Jahresdividende das 49. Jahr in Folge angehoben. Die Steigerung betrug im Vergleich zum Vorjahr rund 2 Prozent. Seit März 1974, als der Konzern aus Bentonville im US-Bundesstaat Arkansas seine erste Dividendenzahlung in Höhe von 5 US-Cents bekannt gab, wurde die Dividende jedes Jahr angehoben.

Im zweiten Quartal (31. Juli) des Fiskaljahres 2023 wurden Umsätze von 152,9 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 141,05 Mrd. US-Dollar) erzielt, wie am 16. August 2022 berichtet wurde. Der operative Gewinn betrug 6,85 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 7,35 Mrd. US-Dollar). Walmart beschäftigt rund 2,3 Mio. Menschen weltweit. Es werden 10.500 Geschäfte in 24 Ländern betrieben.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 8,08 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 364,57 Mrd. US-Dollar (Stand: 2. September 2022).

Redaktion MyDividends.de