Aktionärsklage gegen Boeing-Board wegen 737 Max zugelassen

Von Andrew Tangel

NEW YORK (Dow Jones)--Der Verwaltungsrat von Boeing muss sich einer Aktionärsklage im Zusammenhang mit dem Debakel um die 737 Max stellen. Ein Gericht in Delaware hat eine Anschuldigung der Klage zugelassen, während andere Punkte abgewiesen wurden. In der Klage wird dem Board vorgeworfen, das Management vor den zwei Abstürzen der 737 Max, die zu einem langen Flugverbot für die Maschine führten, nicht angemessen beaufsichtigt zu haben.

"Statt der Sicherheit Priorität einzuräumen, haben die Beklagten ihr Aufsichtsmandat auf Boeings Agenda der schnellen Produktion und Profitmaximierung konzentriert", sagte Vizekanzlerin Morgan Zurn vom Court of Chancery in Delaware.

Boeing hatte versucht, die Klage abzuwenden. Ein Sprecher sagte, der Konzern werde die Meinung der Richterin und die nächsten Schritte prüfen. Man sei "enttäuscht" von der Entscheidung des Gerichts.

In der Begründung der Richterin heißt es zudem, dass Boeing darüber gelogen habe, ob und wie das Unternehmen die Sicherheit der 737 Max überwacht hat.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2021 11:36 ET (15:36 GMT)