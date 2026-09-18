Aktiv Properties REIT-Plovdiv legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Aktiv Properties REIT-Plovdiv veröffentlichte am 16.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Aktiv Properties REIT-Plovdiv vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,210 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 0,2 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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