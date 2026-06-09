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Aktivisten blockieren Zufahrtsstraßen zur ILA

10.06.26 10:59 Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Pro-Palästina-Aktivisten haben Zufahrtsstraßen zur Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) blockiert. "Bitte rechnen Sie bei der Anreise mit erhöhten Wartezeiten und Verzögerungen", teilten die Veranstalter mit. Die Zufahrt Dorfstraße sei blockiert, sagte ein Polizeisprecher um kurz vor 11 Uhr, die Zufahrtsstraße Wiesenweg inzwischen wieder halbseitig geöffnet. Die ILA-Veranstalter empfahlen Besuchern, ab der S-Bahn-Haltestelle Waßmannsdorf zum Gelände zu laufen.

Eine Gruppe namens "Peacefully against Genocide" (deutsch: friedlich gegen den Völkermord) reklamierte die Aktion für sich. Im Zentrum der Kritik stehen den Angaben nach Auftritte von Rüstungskonzernen bei der Ausstellung.

Die diesjährige ILA am Rande des Hautstadtflughafens BER ist heute eröffnet worden - als Gast wird unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet. Auf der Messe sind rund 750 Aussteller aus 37 Ländern vertreten. Bis Freitag ist die Messe nur für Fachpublikum geöffnet, am Samstag und Sonntag können dann alle Interessierten auf das Ausstellungsgelände kommen - sofern sie sich frühzeitig um Tickets gekümmert haben./trh/DP/stw

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