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Aktivisten verzögern in NRW Castortransport auf A31

DORSTEN (dpa-AFX) - In der Nacht haben Aktivisten auf der Autobahn 31 bei Dorsten in Nordrhein-Westfalen einen Castortransport verzögert. Wie die Polizei mitteilte, nahmen Polizisten einen 20-jährigen Mann, eine 37-jährige Person und eine 30-jährige Frau in Gewahrsam. Nach Angaben der Aktivisten hatten sie sich von der Brücke in der Nähe der Anschlussstelle Schermbeck abgeseilt.

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Die Gruppe hatte zudem ein Banner mit der Aufschrift "Stoppt den Scheiß" dabei. "Die heutige Kletter-Aktion reiht sich ein in ein kreatives und vielfältiges Protest-Geschehen", hieß es in einer Mitteilung der Aktivisten. Die Anti-Atomkraft-Bewegung sei weiterhin an dem Thema dran.

Laut der Polizei wurde der Transport durch die Aktion verzögert und erreichte schließlich am Morgen das Brennelemente-Zwischenlager in Ahaus. Der Verkehr wurde zeitweise von der Autobahn abgeleitet. Es handelte sich um den 23. Castortransport aus Jülich.

Die umstrittenen Atommüll-Transporte gehen rund 170 Kilometer von Jülich bei Düren nach Ahaus im Münsterland über Autobahnen quer durch NRW. Insgesamt 152 Castor-Behälter werden auf Schwerlasttransportern durch Nordrhein-Westfalen gefahren. Es handelt sich um einen der größten Atommüll-Transporte auf der Straße seit Jahrzehnten. Nach aktueller Einschätzung des NRW-Wirtschaftsministeriums könnte es noch bis zum Sommer 2028 dauern, bis der letzte Atommüll-Behälter sein Ziel erreicht hat./mik/DP/zb

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