Aktivistischer Investor Bluebell erwirbt Bayer-Beteiligung - Agentur

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei Bayer ist einem Medienbericht zufolge ein weiterer aktivistischer Investor eingestiegen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mehrere Informanten berichtet, hat der aktivistische Investor Bluebell Capital Partners eine Beteiligung an Bayer aufgebaut und drängt auf eine Zerschlagung des Unternehmens in einen Pharma- und einen Agrarchemie-Konzern.

Bluebell habe eine Beteiligung in nicht genannter Höhe aufgebaut und strebe auch eine Überarbeitung der Corporate Governance des Unternehmens an, berichtet Bloomberg mit Verweis auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Investor habe in den vergangenen Monaten hinter den Kulissen mit dem Bayer-Aufsichtsrat gesprochen und Bayer aufgefordert, sein Crop-Science-Geschäft von seiner Pharmasparte zu trennen. Bluebell zufolge könnte dies zu einem Wertzuwachs von mehr als 70 Prozent für die Aktionäre führen. Bluebell dränge Bayer auch, einen Verkauf oder eine Börsennotierung seiner Consumer-Health-Sparte zu prüfen, und fordere einen neuen, unabhängigen Aufsichtsratsvorsitzenden.

Bluebell lehnte Bloomberg gegenüber eine Stellungnahme ab. Ein Bayer-Unternehmenssprecher wollte gegenüber Dow Jones Newswires den Bericht nicht kommentieren. Generell sei das Unternehmen immer zu einem konstruktiven Dialog mit seinen Aktionären bereit, sagte der Sprecher.

Bluebell ist Bloomberg zufolge ein "kleiner aktivistischer Investor", habe sich aber in Europa einen Namen gemacht, indem er in hochkarätige Unternehmen wie Danone investiert hat, bei dem er erfolgreich die Absetzung von CEO Emmanuel Faber durchsetzte. Bluebell kooperiere manchmal mit größeren Fonds, um auf Veränderungen zu drängen.

Bayer-Chef Werner Baumann wird bereits seit langem von Aktionären für die 63 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des US-Roundup-Herstellers Monsanto kritisiert. Diese zog hohe Kosten für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Roundup-Hauptbestandteil Glyphosat nach sich.

Am Montag war bekannt geworden, dass der US-Investor Inclusive Capital Partners, hinter dem laut Financial Times der aktivistische Investor Jeff Ubben steht, einer Stimmrechtsmitteilung zufolge eine Beteiligung von 0,83 Prozent an Bayer im Wert von mehr als 400 Millionen Euro hält. Laut FT hat Ubben bereits von mindestens einem von Bayers Großaktionären Unterstützung für Änderungen bei dem DAX-Konzern erhalten.

"Ubben ist jemand, für den wir auf jeden Fall stimmen würden, wenn er für den Aufsichtsrat von Bayer zur Wahl stünde", zitiert die FT David Herro, Chief Investment Officer für internationale Aktien bei Harris Associates, dem nach Bloomberg-Daten fünftgrößten Aktionär von Bayer. Bayer werde in jedem seiner drei Geschäftsbereiche - Pharmazeutika, Consumer Healthcare und Crop Science - mit starken Abschlägen gegenüber der Konkurrenz gehandelt.

