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Aktivistischer Investor

CTS Eventim-Aktie auf Siebenmonatshoch: Ananym Capital steigt ein

CTS Eventim-Aktie auf Siebenmonatshoch: Ananym Capital steigt ein

Die Aktie von CTS Eventim ist angesichts des Einstiegs eines aktivistischen Investors am Mittwochnachmittag auf den höchsten Stand seit sieben Monaten gesprungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
64.85 EUR 2.50 EUR 4.01 %
Charts | News | Analysen

Zuletzt ging es um 4,78 Prozent auf 64,65 Euro hoch. JPMorgan-Analystin Lara Simpson sprach von einem "willkommenen Kurstreiber" für die Aktie. Damit versuchen die CTS Eventim-Aktien auch den Ausbruch aus der jüngsten Handelsspanne.

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Die in New York ansässige Firma Ananym Capital Management ist beim Eventveranstalter und Ticketanbieter eingestiegen. Charlie Penner, Mitbegründer und Leiter des Bereichs "Engagement" bei Ananym, sieht laut der Nachrichtenagentur Bloomberg mehrere Hebel zur weiteren Wertschöpfung für den MDAX-Konzern: etwa durch neue Verträge für Veranstaltungsstätten, den Einsatz agentischer KI oder auch Aktienrückkäufe. Das Engagement von Ananym bei CTS sei "freundschaftlich", sagte er außerdem.

/ck/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14:31 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.10.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG

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