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Aktivistischer Investor

Sartorius-Aktie springt hoch: US-Investor Elliot steigt wohl bei Großaktionär Bio-Rad ein

18.05.26 16:34 Uhr
Sartorius-Aktie gefragt: US-Investor Elliot erwirbt wohl Anteile des Großaktionärs Bio-Rad | finanzen.net

Der US-Investor Elliott hat laut einem Medienbericht eine beachtliche Beteiligung an dem Sartorius-Großaktionär Bio-Rad Laboratories aufgebaut.

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Der aktivistische Investor wolle den Anbieter von Laborausrüstung und Diagnostikprodukten dazu drängen, etwas gegen seinen mauen Aktienkurs zu unternehmen, berichtet das "Wall Street Journal" (WSJ) am Sonntagabend (Ortszeit) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Der Aktienkurs von Bio-Rad spring an der NYSE zeitweise um 11,22 Prozent nach oben auf 275,31 US-Dollar. Elliott ist dem Bericht zufolge auch ein bedeutender Investor bei Sartorius. An dem deutschen Labor- und Pharmazulieferer ist Bio-Rad strategisch beteiligt, an den im MDAX notierten Vorzugsaktien halten die Amerikaner derzeit rund 28 Prozent. Bei den Stammaktien kommen sie auf rund 38 Prozent.

Bio-Rad hält damit an Sartorius auf Basis der Schlusskurse vom Freitag Anteile von insgesamt gut 4,1 Milliarden Euro (rund 4,8 Milliarden US-Dollar). Das US-Unternehmen selbst ist an der Börse gerade mal etwa 7,3 Milliarden US-Dollar wert. Elliott vertrete die Ansicht, dass Sartorius ein qualitativ hochwertiges Unternehmen mit starken Wachstumsaussichten sei, berichtet die Zeitung weiter.

Mit welcher Höhe Elliott genau an Bio-Rad beteiligt ist und welche konkreten Pläne der Investor mit dem Unternehmen hat, hat die Zeitung nicht in Erfahrung gebracht. Die Aussichten auf eine Trendwende bei Bio-Rad und der Wert der Sartorius-Anteile allein könnten das Unternehmen aber für potenzielle Käufer attraktiv machen, hieß es weiter.

Via XETRA klettert die Sartorius-Aktie zeitweise um 7,22 Prozent auf 219,70 Euro.

/mne/stw/nas

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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