Aktivität in US-Wirtschaft im November verlangsamt

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im November verlangsamt. Der von S&P Global (ehemals IHS Markit) erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 46,2 von 47,8 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

"Es gibt einige kleine Bereiche, in denen sich die Situation entspannt, insbesondere in der Technologiebranche und im Gesundheitswesen, aber andere Sektoren verzeichnen einen Rückgang der Produktion angesichts steigender Lebenshaltungskosten, höherer Zinssätze, schwächerer globaler Nachfrage und geringeren Vertrauens", sagte Chefökonom Chris Williamson.

Bei den Finanzdienstleistungen und den verbrauchernahen Dienstleistungen sei ein steiler Nachfragerückgang zu verzeichnen, sagte er. Vor diesem Hintergrund hat der Inflationsdruck der Umfrage zufolge weiter nachgelassen. Die Inflationsrate bei den Inputpreisen ging auf den niedrigsten Stand seit Ende 2020 zurück, während die Produktionskosten so gering wie seit gut zwei Jahren nicht mehr stiegen.