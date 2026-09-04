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Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone und USA vom 04.09.2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am 4. September werden in der Eurozone und in den USA folgende Konjunkturdaten erwartet:

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^ Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Auftragseingang Industrie

Juli

Monatsvergleich +0,3 +3,1

Jahresvergleich +10,5 +6,5

11.00 Uhr

Eurozone

Einzelhandelsumsatz

Juli

Monatsvergleich +0,2 -0,3

Jahresvergleich +1,1 +0,7

USA

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14.30 Uhr

Arbeitsmarktbericht

August

Beschäftigtenzahl (Tsd)

Monatsvergleich +55 -23

Arbeitslosenquote 4,1 4,1

Stundenlöhne

Monatsvergleich +0,3 +0,1

Jahresvergleich +3,1 +3,2°

*Erstschätzung

(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben.)

/jsl/jkr

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