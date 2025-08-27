Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone und USA vom 28.08.2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am 28. August werden in der Eurozone und in den USA folgende Konjunkturdaten erwartet:

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

10.00 Uhr

Italien

Verbrauchervertrauen, August 97,3 97,2

Geschäftsklima, August 87,6 87,8

(jeweils in Pkt.)

Eurozone

Geldmenge M3, Juli

Jahresvergleich +3,5 +3,3

11.00 Uhr

Eurozone

Wirtschaftsstimmung ESI

August (Punkte) 96,0 95,8

USA

14.30 Uhr

BIP, Q2 annualisiert

Quartalsvergleich +3,1 +3,0*

Erstanträge Arbeitslosenhilfe

(in Tsd.) 230 235

16.00 Uhr

schwebende Hausverkäufe, Juli

Monatsvergleich -0,2 -0,8°

*Erstschätzung

(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben.)

