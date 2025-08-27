Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone und USA vom 28.08.2025
28.08.25 06:04 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am 28. August werden in der Eurozone und in den USA folgende Konjunkturdaten erwartet:
^ Prognose Vorwert
EUROZONE
10.00 Uhr
Italien
Verbrauchervertrauen, August 97,3 97,2
Geschäftsklima, August 87,6 87,8
(jeweils in Pkt.)
Eurozone
Geldmenge M3, Juli
Jahresvergleich +3,5 +3,3
11.00 Uhr
Eurozone
Wirtschaftsstimmung ESI
August (Punkte) 96,0 95,8
USA
14.30 Uhr
BIP, Q2 annualisiert
Quartalsvergleich +3,1 +3,0*
Erstanträge Arbeitslosenhilfe
(in Tsd.) 230 235
16.00 Uhr
schwebende Hausverkäufe, Juli
Monatsvergleich -0,2 -0,8°
*Erstschätzung
(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben.)
/la/jkr/mis