DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.364 +0,9%Euro1,1643 ±0,0%Öl67,50 -0,4%Gold3.392 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen letztlich in Grün -- DAX schließt in Rot -- NVIDIA enttäuscht mit seiner Bilanz -- Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn -- Snowflake, CrowdStrike, MongoDB, PayPal, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Mark Cuban warnt: Krypto-IPOs verhalten sich wie Meme-Coins Mark Cuban warnt: Krypto-IPOs verhalten sich wie Meme-Coins
Apple-Aktie im Fokus: Diese Neuheiten dürften Apple-Fans bei der Keynote am 9. September erwarten Apple-Aktie im Fokus: Diese Neuheiten dürften Apple-Fans bei der Keynote am 9. September erwarten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++

Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone und USA vom 28.08.2025

28.08.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am 28. August werden in der Eurozone und in den USA folgende Konjunkturdaten erwartet:

Wer­bung

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

10.00 Uhr

Italien

Verbrauchervertrauen, August 97,3 97,2

Geschäftsklima, August 87,6 87,8

(jeweils in Pkt.)

Eurozone

Geldmenge M3, Juli

Jahresvergleich +3,5 +3,3

11.00 Uhr

Eurozone

Wirtschaftsstimmung ESI

August (Punkte) 96,0 95,8

Wer­bung

USA

14.30 Uhr

BIP, Q2 annualisiert

Quartalsvergleich +3,1 +3,0*

Erstanträge Arbeitslosenhilfe

(in Tsd.) 230 235

16.00 Uhr

schwebende Hausverkäufe, Juli

Monatsvergleich -0,2 -0,8°

*Erstschätzung

(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben.)

/la/jkr/mis