Deutsche Bank-Aktie vorbörslich fester: JP Morgan Chase korrigiert Kursziel für Deutsche Bank-Aktie nach oben

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Kian Abouhossein hat sich intensiv mit dem Deutsche Bank-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 14,20 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein hob in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für 2025 und 2026 etwas an. Dabei glichen niedrigere Kostenschätzungen ebenfalls niedrigere Ertragsschätzungen mehr als aus.

Um 08:15 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,6 Prozent auf 12,54 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 15,63 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten via Frankfurt Deutsche Bank-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Anteilsschein um 1,6 Prozent nach oben. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2024 wird Deutsche Bank voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren.

