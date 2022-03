AKW-Vorfall in Ukraine beschäftigt UN-Sicherheitsrat noch am Freitag

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kämpfe bei dem ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja beschäftigen noch am Freitag den UN-Sicherheitsrat in New York. Eine erneute Dringlichkeitssitzung wurde für 17.30 Uhr MEZ angesetzt. Ratsmitglied Norwegen, dass das Treffen zusammen mit einer Reihe westlicher Staaten beantragt hatte, teilte mit: "Bewaffnete Angriffe auf friedliche Nuklearanlagen sind eine Verletzung des Völkerrechts."/scb/DP/nas